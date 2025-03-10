Российская армия освободила три населенных пункта в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в регионе российские военные нанесли поражение украинским бригадам в районах еще 12 населенных пунктов. За минувшие сутки ВС РФ отразили три контратаки противника.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее сообщалось, что ВС РФ усилили наступление в Курской области.