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Российская армия освободила три населенных пункта в Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили Косицу, Малую Локню и Черкасское Поречное
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в регионе российские военные нанесли поражение украинским бригадам в районах еще 12 населенных пунктов. За минувшие сутки ВС РФ отразили три контратаки противника.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее сообщалось, что ВС РФ усилили наступление в Курской области.

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