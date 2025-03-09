В Курской области нашли шведскую БПМ с погибшим экипажем

В Курской области российская армия нашла шведскую БМП с мертвым экипажем

В Глушковском районе Курской области российские военнослужащие нашли бронированную машину пехоты (БМП) CV9040 шведского производства, переданную украинской армии, с погибшим экипажем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оборонка».

«Она находилась в Глушковском [районе] около полугода, столько же рядом с ней лежали тела членов экипажа», — говорится в публикации.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад ВС РФ.

Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.

Позже командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее ВСУ лишились танка Abrams в Курской области.