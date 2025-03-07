Индия и РФ подписали контракт на поставку двигателей для танков Т-72

Индия и РФ подписали контракт на $248 млн на поставку двигателей для танков Т-72

Индия и Россия подписали контракт на сумму $248 млн на поставку двигателей для танков Т-72, используемых в индийских сухопутных войсках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Индии.

В ведомстве уточнили, что для укрепления индийского танкового парка с российским «Рособоронэкспортом» было заключено соглашение на закупку двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для модернизации машин Т-72, мощность нынешних двигателей которых составляет 780 лошадиных сил.

5 марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин обязательно в текущем году совершит визит в Индию.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди ранее пригласил российского лидера приехать в Индию в 2025 году.

26 января Путин назвал отношения РФ и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством. Он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

В конце октября 2024 года состоялась встреча Путина и Моди. В ходе разговора индийский премьер заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу ситуации.

Ранее Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.