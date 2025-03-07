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В Чехии высказались против увеличения помощи Украине

NMS Market Research: менее 30% чехов выступают за увеличение помощи Украине
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Depositphotos

Менее 30% чехов выступают за увеличение разнообразной помощи Украине, тогда как 61% граждан республики не согласны с увеличением поддержки. Такие данные приводятся из социологического исследования, которое проводилось в период с 4 по 5 марта агентством NMS Market Research.

«Около 28% чехов согласны с тем, что республика должна увеличить объем помощи Украине. Напротив, около 61% выступают против увеличения помощи», — говорится в исследовании.

По данным агентства, результаты были собраны после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. При этом исследование показало, что между сторонниками чешских партий на сей счет существуют немалые различия.

Как уточняет агентство, многие избиратели оппозиционных сил считают, что в случае, если западные страны прекратят поставлять оружие на Украину, то конфликт закончится.

4 марта Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после конфликта Трампа с Зеленским в Овальном кабинете. Кроме того, 5 марта США отказались делиться разведданными с Украиной.

После этих новостей почти все страны — члены Евросоюза, за исключением Венгрии, поддержали расширение помощи Украине, а также план милитаризации объединения.

При этом на саммите Евросоюза возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал спросил, сможет ли ЕС заменить сокращение военной помощи США и разведданных. Ответом на его вопрос было «гробовое молчание».

Ранее сообщалось, что Европа хочет закрыть небо Украины своими истребителями.

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