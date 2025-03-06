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Расширение помощи ЕС Украине поддержали почти все страны союза

ТАСС: расширение помощи ЕС Киеву поддержали все страны союза, кроме Венгрии
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Yves Herman/Reuters

Расширение помощи Европейского союза Украине и план милитаризации объединения поддержали 26 из 27 его стран. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на европейский источник на полях внеочередного саммита ЕС.

По его словам, «Венгрия пока воздержалась».

Источник также заявил, что дискуссия на мероприятии еще продолжается.

Основными темами саммита стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала государств ЕС, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров стран Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как заявил политик, его страна готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Россию.

Ранее глава Еврокомиссии призвала срочно перевооружить Европу.

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