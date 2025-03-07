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Вопрос о поддержке Украины встретили на саммите ЕС гробовым молчанием

Politico: на саммите ЕС воцарилось гробовое молчание после вопроса о помощи Киеву
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Global Look Press

На саммите Евросоюза возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что эту тему поднял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он спросил, сможет ли Евросоюз заменить сокращение военной помощи США и разведданных. После этого на саммите стало тихо.

«Ответом было гробовое молчание», — говорится в публикации.

4 марта Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после конфликта президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с РФ. А до тех пор Соединенные Штаты приостанавливают все поставки военной помощи, включая оружие.

Кроме того, 5 марта США отказались делиться разведданными с Украиной.

После этих новостей почти все страны — члены ЕС, за исключением Венгрии, поддержали расширение помощи Украине, а также план милитаризации объединения. Последний предполагает перевооружение Европы и увеличение военного потенциала государств Евросоюза для того, чтобы снизить зависимость от США в сфере безопасности. На эти цели планируется выделить €800 млрд.

Ранее лидеры стран Евросоюза заявили о намерении продолжить поставки оружия Украине.

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