«Небесный щит». Европа хочет прикрыть небо Украины своими истребителями

Европа разработала план воздушной обороны Украины под названием Sky Shield («Небесный щит»), который может остановить ракетные атаки России, пишет The Guardian. ВВС Великобритании и европейских стран собираются задействовать 120 истребителей для защиты неба от российских атак на Киев и Западную Украину. О чем не подумали создатели этого плана и почему его реализация означает полноценное участие европейских государств в вооруженном конфликте — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Небесный щит»

Согласно плану, разработанному специалистами ВВС Соединенного Королевства и представителями ВСУ, европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и Западную Украину без необходимости провоцирования более масштабного конфликта с Москвой.

Разработчики плана утверждают, что «Небесный щит» будет представлять собой «воздушно-защитную зону» под руководством Европы, функционирующую отдельно от НАТО с целью «остановить атаки российских крылатых ракет и беспилотников на города и инфраструктуру, потенциально действующую в рамках «перемирия в небе», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе».

Как пишет The Guardian, это охватило бы три действующие атомные электростанции Украины и города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны — и, согласно недавно опубликованному документу, это могло бы «оказать большее военное, политическое и социально-экономическое воздействие, чем 10 000 военнослужащих европейских сухопутных войск».

Среди сторонников подобных мер — бывший верховный главнокомандующий ОВС (Объединенными вооруженными силами) НАТО в Европе генерал ВС США Филип Бридлав и экс-заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО генерал ВС Великобритании сэр Ричард Ширрефф, а также экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Другой сторонник этого замысла, экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил: «Внедрение Sky Shield стало бы важным компонентом укрепления Европы, гарантирующим эффективную безопасность Украины».

Как пишет The Guardian, варианты подобного предложения обсуждались без особого прогресса с тех пор, как Россия начала СВО в феврале 2022 года. Очередная версия плана получила новый импульс на этой неделе после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

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С тех пор США прекратили военную помощь и ограничили обмен разведданными с Киевом, что привело к быстрому осознанию Европой того, что континенту придется взять на себя ведущую роль в поддержке Украины, пока продолжается война, и предоставлении гарантий безопасности стране в рамках любого мирного соглашения.

Проект «Небесного щита» был разработан бывшими офицерами-операторами штабов ВВС Великобритании, работающими совместно с представителями вооруженных сил Украины, и обсуждался в министерствах обороны европейских стран.

Однако европейские лидеры не проявили особого желания санкционировать патрулирование украинского неба до тех пор, пока продолжаются боевые действия. Западные политические круги совершенно обоснованно обеспокоены тем, что это может привести к прямому конфликту истребителей государств — участников НАТО с Россией и обернется опасной эскалацией, если самолет с любой из сторон будет атакован или сбит.

Однако сторонники этой схемы утверждают, что «риск для пилотов Sky Shield невелик», поскольку Москва с начала 2022 года «не осмеливается выводить свои боевые самолеты за пределы существующей линии фронта».

По словам разработчиков плана Sky Shield, фактическое расстояние от российского самолета составит «более 200 км». ВС РФ регулярно наносят удары крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами большой дальности, и на Западе есть мнение, что патрулирование истребителями могло бы помочь Киеву уничтожить их.

Минусы европейского плана

Для начала остановимся на некоторых военно-технических и оперативных деталях плана Sky Shield, которые в материале издания The Guardian никак не освещены. К примеру, почему именно 120 истребителей? Кто это и каким образом подсчитывал? Какие страны готовы выделить свои истребители и экипажи? Где будут базироваться эти 120 истребителей? Кто будет единоличным руководителем сил и средств, привлеченных к реализации плана Sky Shield и от какой страны НАТО он будет выделен? Каким образом и от кого будет организовано получение информации о противнике? Никакой ясности с этими элементарными вопросами на этом этапе нет. Но попробуем на них ответить.

Чтобы организовать истребительно-авиационное прикрытие западных регионов Украины, боевые машины европейских стран должны базироваться на территории Польши (как вариант — в Молдавии и Румынии). Для такового количества истребителей необходимо выделить как минимум четыре аэродрома, на которых должны присутствовать все необходимые службы, создан запас авиационных средств поражения и всех требуемых материальных средств (от топлива до продовольствия).

По всей видимости, в соответствии с замыслами разработчиков Sky Shield, европейские истребители должны взлетать с аэродромов на территории государств — участников НАТО, пересекать государственную границу Украины в воздушном пространстве, выполнять боевые задачи по уничтожению российских крылатых ракет и БПЛА, и затем возвращаться на аэродромы вылета.

Однако с военно-политической точки зрения это полноценное участие европейских стран — членов НАТО в вооруженном конфликте на стороне Украины. Никак иначе это назвать нельзя.

В этом плане Россия имеет полное право сбивать истребители европейских государств в воздушном пространстве Украины, над территорией сопредельных государств и наносить удары по аэродромам, на которых будут базироваться эти боевые машины. И разрастание масштабов вооруженного конфликта до размеров европейского континента в этом случае просто неминуемо. И это должны в полной мере осознавать разработчики Sky Shield.

Что касается «рамок «перемирия в небе», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе», о чем упоминает The Guardian, то это фантазии Киева из разряда уже сегодня подзабытых «планов победы» и «саммитов мира».

И в завершении несколько технических деталей. Разработчики плана Sky Shield совершенно безосновательно утверждают, что «риск для пилотов европейских государств будет невелик», поскольку фактическое расстояние от российского самолета составит «более 200 км».

Вот напрасно авторы этого плана считают, что риск «невелик». К примеру, дальность стрельбы ракеты «воздух-воздух» Р-37М российских ВКС составляет 300 км. Да и не стоит сбрасывать со счета многочисленные тактические приемы, которые есть на оснащении российских воздушно-космических сил по поражению вражеских самолетов в воздухе.

Опять-таки — значительная часть авиапарка и авиационных средств поражения европейских государств — сугубо американского производства. Стоило бы разработчикам плана Sky Shield все-таки поинтересоваться, как их замыслы согласовываются с усилиями Белого дома по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).