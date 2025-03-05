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Депутат Рады дал совет украинцам

Депутат Дубинский призвал украинцев не попадаться ТЦК до конца конфликта
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Украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале призвал жителей страны не попадаться представителям Территориального центра комплектования (ТЦК — украинское название военкоматов), пока не кончится конфликт.

«Старайтесь беречь себя. Старайтесь не попадаться ТЦК. Все скоро закончится. Останьтесь живы», — написал парламентарий.

Депутат добавил, что конфликт уже фактически закончен, а киевский режим мучается в агонии и последних конвульсиях.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Ожидается, что Вашингтон прекратит помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заморозку военной помощи США Украине. Представитель Кремля выразил мнение, что это решение Вашингтона может склонить киевские власти в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что украинскому лидеру объяснили, что ему необходимо вернуть переговоры в «нужное русло». Трамп уже не так злится на Зеленского, однако пока отказывается отправлять на Украину новые пакеты военной помощи. Как меняются отношения Киева и Вашингтона после скандала в Белом доме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США обсудили с Украиной место и дату для переговоров с Россией.

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