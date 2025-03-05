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Медведев оценил приостановку военной помощи США Украине

Медведев: приостановка помощи США Украине является символичным жестом
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Приостановка военной помощи Украине со стороны США является символичным жестом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Американская администрация хотела посмотреть, как оборзевший наркоклоун и его убогие европейские покровители на коленях приползут просить прощения. И это произошло буквально в течение дня. Утративший легитимность упырь немедленно сделал это, прислав Трампу двусмысленное слезливое письмо», — написал политик.

Медведев допустил, что США могут возобновить поставки вооружений украинским войскам. По его словам, это может произойти сразу после заключения договора о редкоземельных ресурсах.

В этом же посте Медведев заявил, что «выволочка», которой украинский лидер Владимир Зеленский подвергся в ходе переговоров в Белом доме, была демонстративной. По его мнению, американское руководство показательно раскритиковало президента Украины, таким образом сделав предупреждение «всем вокруг».

Ранее Медведев призвал «усыпить» Зеленского.

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