Европе следовало бы вслед за США отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

По его словам, действующая администрация США больше не хочет «кормить нацистскую шавку в Киеве», то есть Зеленского.

Медведев отметил, что после решения Вашингтона больше не оказывать Киеву военную помощь, Европа «блохастого кобеля подобрала», восклицая «мой песик».

Политик назвал такую затею стран Европы бессмысленной и предположил, что будет лучше всего «песика» «усыпить».

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

Позднее США приостановили военную помощь Украине.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее сообщалось, что Зеленский не хочет извиняться перед Трампом.