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Медведев раскрыл возможную цель «выволочки» Зеленскому в Белом доме

Медведев назвал демонстративной выволочку, которую Зеленскому устроили в США
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РИА «Новости»/Reuters

«Выволочка», которой украинский лидер Владимир Зеленский подвергся в ходе переговоров в Белом доме, была демонстративной. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, американское руководство показательно раскритиковало Зеленского, таким образом сделав предупреждение «всем вокруг». В том числе это касается граждан США и жителей европейских стран.

«И наша страна [была в числе адресатов] — типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам», — подчеркнул Медведев.

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры с участием украинского лидера, которые завершились словесной перепалкой между представителями Киева и Вашингтона. В результате стороны отменили подписание договора о добыче редкоземельных металлов, которое должно было стать основной темой обсуждения.

Спустя несколько дней США решили приостановить всю военную помощь Украине. В американской администрации этот шаг связали с необходимостью пересмотреть меры поддержки Киева, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Ранее украинский лидер высказался о словесной перепалке в Белом доме.

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