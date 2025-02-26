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Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

«Страна.ua»: Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Гнатова
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mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский снял Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Причина увольнения не раскрывается.

В августе прошлого года Зеленский присвоил Гнатову звание генерал-майора.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца. Он также назвал Гнатова военным преступником, который рано или поздно ответит по всей строгости российского закона.

Следственный комитет России сообщал, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе. Он объявлен в розыск.

7 февраля стало известно, что Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны страны. Мойсюк был назначен на этот пост 13 февраля 2024 года. В период с 2019 по 2021 год он возглавлял Воздушно-десантные войска.

Ранее экс-депутат Рады заявил о планах Зеленского подставить генералов ВСУ.

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