Новый командующий Объединенными силами ВСУ в 2022-м бежал из Мариуполя под видом беженца

Бригадный генерал Андрей Гнатов, недавно назначенный командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины, в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — сказал Рогов.

Он также назвал Гнатова военным преступником, который рано или поздно ответит по всей строгости российского закона.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами армии страны Юрия Содоля. Вместо него на эту должность назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

За день до того депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Юрий Содоль ответственен за ряд неудач армии страны в зоне боевых действий. Кроме того, по ее словам, Содоль «пьянствовал в ресторане» во время командировки в Одессу.

Ранее МВД РФ объявило в розыск двух украинских генералов.