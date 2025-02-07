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Зеленский уволил одного из генерал-лейтенантов ВСУ

Зеленский уволил ответственного за развитие армии генерал-лейтенанта ВСУ Мойсюка
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Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Мойсюк был назначен на этот пост 13 февраля 2024 года. В период с 2019 по 2021 год он возглавлял Воздушно-десантные войска.

В 2021 году он занял пост заместителя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). В начале 2024 года, когда действовавший на тот момент глава Минобороны Украины Валерий Залужный должен был уйти в отставку, его рассматривали как одного из возможных преемников.

4 февраля министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что глава украинского оперативного командования «Юг» ВСУ Геннадий Шаповалов освобожден от своей должности.

1 февраля сообщалось, что мэра украинского города Острог Ровенской области Юрия Ягодку уволили за пение песен на русском языке. Согласно официальным данным, Ягодка был отправлен в отставку за неисполнение положенных обязанностей и отсутствие контроля над деятельностью структурных подразделений и коммунальных предприятий.

Ранее экс-депутат Рады заявил о планах Зеленского подставить генералов ВСУ.

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