Президент Украины Владимир Зеленский планирует превратить военнослужащих и генералов в «козлов отпущения» за происходящее на фронте. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в разговоре с aif.ru.

По его мнению, главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет отставка.

«По представлениям Зеленского, он не должен отвечать за провалы на фронте. Козлами отпущения должны быть военнослужащие, генералы», — сказал Килинкаров.

Экс-депутат уверен, что военных ВСУ ждет много негативных вещей: на них будут перекладывать ответственность за события на фронте, будут увольнять их. Он добавил, что сам Сырский может быть уволен в случае дальнейших поражений на фронте. Эта стратегия, по словам Килинкарова, уже привела к увольнению других высших командиров, среди которых и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который был переведен на другую должность после публичного признания тупика в ходе военных действий.

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