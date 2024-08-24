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Главкому ВСУ Сырскому присвоили новое воинское звание

Зеленский присвоил новое звание главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новое воинское звание главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому. Об этом сообщает РБК-Украина.

Указом №580 от 23 августа Сырский получил звание генерала, до этого он был генерал-майором.

Помимо этого, Зеленский присвоил начальнику Генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу звание генерал-лейтенанта, ранее он был генерал-майором.

Также командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, который был бригадным генералом, получил звание генерал-майора.

Зеленский назначил Сырского на пост главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, уволив Валерия Залужного, который занимал эту должность с 2021 года. Президент отмечал, что Сырский обладает «успешным опытом защиты и наступления» — он руководил «Киевской оборонной операцией» и командовал в боях в Харьковской области осенью 2022 года.

В 2013 году Сырский выполнял обязанности первого заместителя начальника Главного командного центра ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО, в том числе представлял Украину на переговорах о приведении ВСУ к стандартам альянса. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал россиянам горя.

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