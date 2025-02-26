Рогов: в село Каменское переброшены спецназы ВСУ и ГУР для провокаций

Украинские власти готовят провокацию в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в село Каменское были переброшены группы военной разведки и силы спецназа.

«Их появление связано с подготовкой провокаций», — заявил Рогов.

До этого председатель комиссии заявлял, что власти Украины готовили серию провокаций на территории России к 23 февраля. По его словам, украинская сторона может увеличить интенсивность ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Он подчеркнул, что подобные меры были приняты для препятствования началу переговорного процесса между Россией и США.

26 февраля стало известно, что российские военнослужащие выбили подразделения украинских войск из Скудного вблизи административной границы Донецкой народной республики и Запорожской области, в данный момент проводится зачистка населенного пункта. Кроме того, по словам Рогова, бойцы ВС РФ расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта.

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