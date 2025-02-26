Рогов: ВС России выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области

Российские военнослужащие выбили подразделения украинских войск из Скудного вблизи административной границы Донецкой народной республики и Запорожской области, в данный момент проводится зачистка населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Наши войска выбили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — отметил он.

25 февраля Рогов сообщил, что российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта.

До этого российские военнослужащие «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Улаклы в ДНР, откуда бойцы ранее эвакуировали порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.