Российские войска расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что за последние дни Вооруженные силы России провели здесь серию контратак. Только за последние сутки продвижение на юго-запад от села составило более семи квадратных километров, добавил общественник.

До этого российские бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Улаклы в ДНР, откуда бойцы ранее эвакуировали порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.