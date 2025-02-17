Власти Украины готовят серию провокаций на территории России к 23 февраля. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила информация по оперативным каналам, что [президент Украины Владимир] Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что также украинская сторона может увеличить интенсивность ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. По его словам, подобные меры были приняты для препятствования началу переговорного процесса между Россией и США.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает его.

15 февраля аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский стремится сорвать мирные переговоры по Украине провокацией на Чернобыльской АЭС.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский хочет удержать власть.