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Россия освободила поселок в Курской области

ВС России освободили населенный пункт Орловка в Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские подразделения установили контроль над деревней Орловка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

Это второй населенный пункт, занятый за день, уточнили источники. По данным канала, бои за Орловку носили интенсивный характер. В операции участвовали бойцы группировки «Север», которые ранее освободили соседний поселок.

Во вторник российские войска выбили противника из Белогоровки — одного из двух населенных пунктов ЛНР, которые оставались под контролем Вооруженных сил Украины.

Днем ранее подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военнослужащие продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении.

Ранее в Европе призвали потратить замороженные активы России на оружие для Украины.

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