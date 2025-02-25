В Европе призвали потратить замороженные активы России на оружие для Украины

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал использовать замороженные активы России на закупку оружия для Украины. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы можем потратить эти 190 миллиардов на оружие для Украины. Это огромные деньги – значит, это много оружия, много боеприпасов. В три раза больше оружия, чем американцы дали за эти три года!» — сказал Ландсбергис.

По его словам, такое развитие событий продемонстрирует России, что эти деньги никогда больше не вернутся. В то же время он усомнился, что у Европы хватит сил на столь решительные меры. Экс-глава МИД Литвы призвал «надеяться на лучшее» в этом вопросе.

До этого министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми призвал Европу конфисковать заблокированные после начала СВО российские активы. При этом он подчеркнул, что односторонних решений по этому вопросу принимать не стоит. Он призвал европейские страны действовать сообща.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу «нападением» России.