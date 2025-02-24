Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в Луганской народной республике.

За сутки противник потерял до 200 военнослужащих. Помимо живой силы ВСУ лишились боевой бронированной машины, четырех автомобилей и шести орудий полевой артиллерии, из которые четыре — производства стран НАТО. Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

До этого российские бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Улаклы в ДНР, откуда бойцы ранее эвакуировали порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии. В Минобороны отметили, что при эвакуации местным жителям приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах зданий во время артиллерийского обстрела.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.