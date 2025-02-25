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ВС РФ выбили украинских солдат из предпоследнего занятого ВСУ населенного пункта ЛНР

Марочко: российские военнослужащие выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска выбили противников из Белогоровки — одного из двух населенных пунктов ЛНР, которые оставались под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении», — передал эксперт слова своих источников.

Он отметил, что противник отошел в район Григоровки и усилил вторую линию обороны юго-западнее населенного пункта.

В конце января Марочко сообщал, что для полного освобождения ЛНР осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе. О взятии Новолюбовки Минобороны сообщало 22 февраля.

14 февраля Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли в клещи украинские формирования в Харьковской области. Речь идет об отрядах ВСУ между населенными пунктами Двуречная и Западное.

Ранее военный эксперт заявил о подготовке огневого мешка для ВСУ в Харьковской области.

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