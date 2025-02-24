Российские военнослужащие продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Характерным является продвижение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации по всей линии фронта. Мы видим определенные успехи на Курахово-Новоселовском направлении», — заявил он.

До этого российские бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в ДНР. Незадолго до этого бойцы эвакуировали из села Улаклы под Кураховым порядка 10 мирных жителей, в том числе детей. Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады выводили гражданское население под ударами украинских FPV-дронов и артиллерии. В Минобороны отметили, что при эвакуации местным жителям приходилось перемещаться от укрытия к укрытию, прятаться в подвалах и развалинах зданий во время артиллерийского обстрела.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.