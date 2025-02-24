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Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и места дислокации ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам и пунктам дислокации ВСУ
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинской армии в 127 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаки осуществлялись с помощью беспилотников, артиллерии и ракетных войск российской армии.

В сводке Минобороны говорится, что за сутки подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих.

Также сообщалось, что солдаты ВС РФ уничтожили пять плавательных средств Вооруженных сил Украины благодаря координатам, которые им передало пророссийское сопротивление Херсона.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении.

Ранее в Курской области оценили ущерб от атак ВСУ.

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