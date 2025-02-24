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В Курской области оценили ущерб от атак ВСУ

В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ
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Yan Dobronosov/Reuters

В Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Результаты раскрыл врио заместителя губернатора региона Владимир Базаров на заседании регионального правительства, передает ТАСС.

Он уточнил, что первая комиссия прошла в так называемых серых зонах. Это участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

«На основе фото- и видеоданных, предоставленных министерством обороны, мы … обследовали дома и зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат», — заявил Базаров.

В свою очередь врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что заочную оценку домов начали в тех населенных пунктах, где жители не получили бескомиссионное право на жилищный сертификат, а также там, где из-за обстановки не могут выехать комиссии.

До этого военкор Семен Пегов рассказал об ожесточенных боях, которые идут в районе населенного пункта Погребки в Суджанском районе Курской области. По его данным, в районе этого села Вооруженные силы РФ продолжают давить на оборону украинских войск. Он добавил, что российская армия имеет тактические успехи в этом месте.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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