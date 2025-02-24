ВС России уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря «Сопротивлению» в Херсоне

Российские войска уничтожили пять плавательных средств Вооруженных сил Украины благодаря координатам, которые им передало пророссийское сопротивление Херсона. Об этом сообщил Telegram-канал «Сопротивление».

Военкоры отметили, что помимо плавсредств координаты подполья помогли уничтожить вражеские пункты управления беспилотниками, автомобили и антенны Starlink. Помимо объектов, снаряды Вооруженных силы поразили живую силу противника. Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает бороться с ВСУ и выявлять места дислокации подразделений украинских войск.

Накануне Воздушно-космические силы России нанесли удар по зданию в селе Комар в ДНР, в котором находился заместитель командира 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Прямое попадание авиационного боеприпаса УМПБ Д-30СН привело к полному разрушению здания, где военные организовали пункт управления и укрепленные огневые точки. В момент атаки ВКС РФ внутри помещения находились бойцы ВСУ, а также заместитель комбрига, который координировал действия украинской армии в районе села.

Ранее военкор рассказал о тяжелых боях с ВСУ в Курской области.