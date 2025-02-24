Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сопротивление» помогло российским военным уничтожить пять плавсредств ВСУ

ВС России уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря «Сопротивлению» в Херсоне
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска уничтожили пять плавательных средств Вооруженных сил Украины благодаря координатам, которые им передало пророссийское сопротивление Херсона. Об этом сообщил Telegram-канал «Сопротивление».

Военкоры отметили, что помимо плавсредств координаты подполья помогли уничтожить вражеские пункты управления беспилотниками, автомобили и антенны Starlink. Помимо объектов, снаряды Вооруженных силы поразили живую силу противника. Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает бороться с ВСУ и выявлять места дислокации подразделений украинских войск.

Накануне Воздушно-космические силы России нанесли удар по зданию в селе Комар в ДНР, в котором находился заместитель командира 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Прямое попадание авиационного боеприпаса УМПБ Д-30СН привело к полному разрушению здания, где военные организовали пункт управления и укрепленные огневые точки. В момент атаки ВКС РФ внутри помещения находились бойцы ВСУ, а также заместитель комбрига, который координировал действия украинской армии в районе села.

Ранее военкор рассказал о тяжелых боях с ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами