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Главком ВСУ рассказал о ситуации с обеспечением украинских войск

Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Сырский выразил надежду на принятие необходимых решений для обеспечения критичных потребностей в вооружении и военной техники.

19 февраля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что Украине следует сократить бюджетные расходы и направить все средства на оборону.

По ее словам, в настоящее время в армии наблюдается катастрофическая ситуация с обеспечением солдат.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. При этом, как отметил он, Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву.

Зеленский также заявил, что Украине критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее украинский офицер раскрыл, сколько у ВСУ осталось боеприпасов.

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