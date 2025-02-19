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На Украине предложили направить все бюджетные средства на оборону

Депутат Рады Южанина: Украине нужно сократить расходы и направить все на оборону
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Maksym Kishka/Reuters

Украине следует сократить бюджетные расходы и направить все средства на оборону, считает депутат Верховной рады Нина Южанина. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

«Я бы предложила секвестр бюджета с тем, чтобы все средства запланировать на финансирование нашего сектора безопасности и обороны», — сказала парламентарий.

По ее словам, в настоящее время в армии наблюдается катастрофическая ситуация с обеспечением солдат.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. При этом, как отметил он, Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву.

В тот же день Зеленский заявил, что Украине критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее украинский офицер раскрыл, сколько у ВСУ осталось боеприпасов.

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