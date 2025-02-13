AP: боеприпасов в ряде бригад ВСУ хватит лишь на несколько недель

Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель. Его слова приводит агентство Associated Press (AP).

«Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц», — заявил собеседник агентства.

АР при этом пишет, что украинский офицер поддерживает общение с 40 бригадами ВСУ. По его мнению, проблему дефицита боеприпасов не решить без помощи союзников.

13 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина должна активно решать проблему нехватки живой силы в рядах ВСУ, чтобы стабилизировать фронт. По его словам, речь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании дополнительных чеков. Линия фронта должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности, указал советник президента.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что его страна не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств. Без поддержки США Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на первые шесть месяцев 2025 года, отметил министр.

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