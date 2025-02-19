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Зеленский заявил, что у ВСУ заканчиваются ракеты для ПВО

Зеленский пожаловался, что у Украины заканчиваются ракеты для ПВО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляцию которой организовала его администрация.

«У нас нет средств для перехвата ракет. Сегодня в пять утра командующий доложил: в воздухе восемь целей, но ракет ПВО нет», — пояснил он, подчеркнув, что речь именно о боеприпасах для американских систем ПВО, которые, по оценке Киева, являются наиболее эффективными.

Зеленский также сообщил, что уже инициировал переговоры с европейскими лидерами по вопросу наращивания военной поддержки.

«Надеюсь, они обеспечат финансирование ВСУ, даже если США этого не сделают», — добавил он.

В среду Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. При этом, как отметил Зеленский, Украина не желает терять поддержку со стороны США, многие американские законодатели являются сторонниками продолжения помощи Киеву.

Ранее Зеленский предупредил, что «поменять его не получится».

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