Президент Украины Владимир Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе, которая гарантирует «разговор» на равных с союзниками и недругами. Его слова приводит Reuters.

«Армия достаточно устойчива, и она самая устойчивая в Европе <...> и это гарантирует нам возможность говорить достойно и на равных с другими партнерами — союзниками или недругами», — указал Зеленский.

По его словам, такое развитие событий гарантирует, что украинцы не поддержат уступки России.

До этого Владимир Зеленский, комментируя прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде, поинтересовался, почему Киев должен идти на ультиматумы, если до этого он не пошел на них «в самый сложный момент».

«Опять об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?» — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский предупредил, что «поменять его не получится».