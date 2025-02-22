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Российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 157 районах

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по аэродромам, местам хранения дронов ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников и складам с боеприпасами и горючим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие атаковали позиции противника с помощью авиации, беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. В ходе боевого соприкосновения было нанесено поражение местам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации поразили свыше 1400 целей. По данным пресс-службы, данные ракеты наносят удары по местам сосредоточения резервов украинской армии. Одна пусковая установка запускает две ракеты.

22 февраля командир парашютно-десантного батальона с позывным «Горм» сообщил, что российские десантники из состава группировки войск «Север» отбили контратаку украинской армии в селе Свердликово в Курской области. По его словам, украинские военные пытались производить атаку утром. Они выдвинулись в сторону российских солдат на нескольких бронемашинах.

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.

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