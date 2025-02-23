В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:35 мск.

22 февраля в период с 20:50 до 22:25 девять украинских БПЛА были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также Крымом.

До этого силы противовоздушной обороны с 20:00 до 20:45 над полуостровом уже уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в Воронежской области была объявлена опасность атаки дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.