Командующему Черноморским флотом присвоено звание адмирала

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания <…> адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу», — отмечается в тексте указа.

О назначении Пинчука на должность командующего Черноморским флотом было объявлено в 2024 году.

Кроме того, глава российского государства присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву и начальнику национального центра управления обороной Российской Федерации Станиславу Гаджимагомедову.

В январе Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «Гвардейский». Такое наименование было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества».

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб в Курской области.