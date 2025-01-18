Путин: воины-гвардейцы будут и дальше обеспечивать безопасность граждан

Президент России Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «Гвардейский», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества».

Владимир Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и дальше хранить верность Присяге, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

«Желаю командованию и личному составу 433-го гвардейского мотострелкового полка крепкого здоровья и успехов», — отметил президент.

Напомним, в ходе партийной акции «Теплые строки для Героев» на XXII Съезде партии 14 декабря 2024 года Дмитрий Медведев оставил сообщение военнослужащим полка: «Спасибо за службу. Буду ходатайствовать о присвоении вашему полку почетного наименования «Гвардейский». Победа будет за нами!».