Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Русский двойник Ди Каприо стал ветераном СВО

Life.ru: русский двойник Ди Каприо Бурцев получил удостоверение ветерана СВО
close
Роман Б./vk.com

Русский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев получил удостоверение ветерана СВО. Об этом пишет Life.ru.

Мужчине вручили удостоверение после выполнения боевого задания. Бурцев назвал это событие очень приятным и отметил его с боевыми товарищами. Мужчина, уроженец Подольска, начал службу по контракту в ВС РФ 19 сентября 2024 года. Где он служит и в каких войсках, он не сообщал. Его история получила известность из-за предполагаемого сходства с Ди Каприо.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил наградить хирурга, доставшего из раны бойца взрыватель.

О героическом поступке военного хирурга на встрече рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова — она сообщила, что российский полевой хирург, не дожидаясь прибытия саперной группы, сумел достать из раны взрыватель. Врач решил проводить операцию немедленно, так как раненый боец мог истечь кровью.

Ранее двойник Жириновского сделал предсказание о судьбе Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами