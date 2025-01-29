Русский двойник Ди Каприо стал ветераном СВО

Русский двойник голливудского актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев получил удостоверение ветерана СВО. Об этом пишет Life.ru.

Мужчине вручили удостоверение после выполнения боевого задания. Бурцев назвал это событие очень приятным и отметил его с боевыми товарищами. Мужчина, уроженец Подольска, начал службу по контракту в ВС РФ 19 сентября 2024 года. Где он служит и в каких войсках, он не сообщал. Его история получила известность из-за предполагаемого сходства с Ди Каприо.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил наградить хирурга, доставшего из раны бойца взрыватель.

О героическом поступке военного хирурга на встрече рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова — она сообщила, что российский полевой хирург, не дожидаясь прибытия саперной группы, сумел достать из раны взрыватель. Врач решил проводить операцию немедленно, так как раненый боец мог истечь кровью.

Ранее двойник Жириновского сделал предсказание о судьбе Украины.