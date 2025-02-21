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Город в Запорожской области попал под удар ВСУ

Рогов: ВСУ атакуют из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожской области
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Roman Chop/AP

Украинские военные наносят артиллерийские удары по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На данный момент уже не менее трех прилетов», — написал он.

Рогов призвал местных жителей проследовать в укрытие, быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

21 февраля он заявил, что российские войска вошли в село Пятихатки в западной части Запорожской области. По словам Рогова, под контролем Вооруженных сил РФ находится половина населенного пункта.

Также он сообщил, что российские военные взяли под контроль село Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта и подняли там флаг России. Сейчас в населенном пункте идет зачистка. В боях в селе участвует 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная ордена Суворова бригада.

Ранее атака ВСУ на Каменку-Днепровскую оставила без света более тысячи человек.

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