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Более тысячи человек остались без света в Запорожской области из-за атаки ВСУ

Атака ВСУ на Каменку-Днепровскую оставила без света более тысячи человек
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Depositphotos

Более тысячи жителей Каменки-Днепровской в Запорожской области остались без света из-за атаки украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружную администрацию.

«Каменско-Днепровский район электросетей: в результате артобстрела обесточены 1087 абонентов в городе Каменка-Днепровская», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что никто не пострадал.

31 января сообщалось, что подразделения российской армии отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского в Запорожской области.

До этого ВС РФ нанесли удары по бригаде морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области.

Потери украинцев составили до 125 военнослужащих, а также уничтожены несколько автомобилей. Также ВСУ потеряли пять орудий полевой артиллерии, одно производства стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Горловку атаковал дрон-камикадзе ВСУ.

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