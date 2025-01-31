Более тысячи человек остались без света в Запорожской области из-за атаки ВСУ

Атака ВСУ на Каменку-Днепровскую оставила без света более тысячи человек

Более тысячи жителей Каменки-Днепровской в Запорожской области остались без света из-за атаки украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружную администрацию.

«Каменско-Днепровский район электросетей: в результате артобстрела обесточены 1087 абонентов в городе Каменка-Днепровская», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что никто не пострадал.

31 января сообщалось, что подразделения российской армии отбили украинскую контратаку и продвинулись в центре Каменского в Запорожской области.

До этого ВС РФ нанесли удары по бригаде морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области.

Потери украинцев составили до 125 военнослужащих, а также уничтожены несколько автомобилей. Также ВСУ потеряли пять орудий полевой артиллерии, одно производства стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Горловку атаковал дрон-камикадзе ВСУ.