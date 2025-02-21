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Рогов сообщил, что российские войска вошли в Пятихатки

Рогов заявил, что военные России вошли в захваченное ВСУ село Пятихатки
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска вошли в село Пятихатки в западной части Запорожской области, под их контролем находится половина населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

«По Пятихаткам: наши войска вошли в данный населенный пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», — сказал Рогов.

По его информации, продвижению сил РФ предшествовали удары авиации и артиллерии по украинским позициям.

По данным ТАСС, российские подразделения также взяли под контроль микрорайон Северный в городе Часов Яр в ДНР.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка заявлял о тяжелых боях после захода ВС РФ из Курской области на территорию Сумской области Украины.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ готовятся к штурму Кинбурнской косы.

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