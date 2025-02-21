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Рогов сообщил о поднятии российского флага в селе Новоочеретоватом

Рогов: ВС РФ подняли флаг России в Новоочеретоватом, в селе идет зачистка
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта и подняли там флаг России. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, сейчас в населенном пункте идет зачистка. В боях в селе участвует 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная, ордена Суворова бригада.

До этого первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что российские войска удерживают контроль над 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего в 2024 году ВС РФ взяли под контроль почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой украинской армией, а за два месяца 2025 года — еще более 600 кв. км.

Созданная войсками РФ буферная зона в приграничных районах Харьковской области, по его словам, ограничила возможности ВСУ атаковать объекты в Белгороде и его окрестностях, а также отвлекла значительную часть украинских сил с других участков фронта.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал о тяжелых боях после захода ВС РФ из Курской области на Украину.

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