Запад продолжает поставлять вооружение на Украину, хотя темпы поставок несколько замедлились. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Согласно поступающей оперативной информации, поставка западного вооружения на постукраинское пространство, подконтрольное режиму Зеленского, продолжается... В сравнении с прошлым годом эти темпы несколько замедлились», — сказал он.

По словам Рогова, сначала военная помощь доставляется в польский город Жешув, а оттуда перенаправляется на Украину.

20 февраля бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Украина без помощи США продержится в конфликте с Россией не более шести месяцев. При этом он подчеркнул, что «Европа не может заменить американскую помощь».

До этого в Госдуме выразили мнение, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины преимущества на поле боя.

Ранее в МИД России заявили о невероятном росте объема помощи Украине.