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Российские истребители вступили в бой с F-16

Российские истребители вступили в дальний ракетный бой с F-16 в зоне СВО
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Российские истребители вступили в дальний ракетный бой с истребителями F-16 американского производства в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«С российской стороны — без потерь. Со стороны противника — данные противоречивые», — сообщает канал.

Данные о продолжительности и месте проведения боя не приводятся. Также неизвестно, какие российские истребители участвовали в схватке.

До этого ВКС России сбили в воздушном бою Су-27 Воздушных сил Украины.

3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что сбитый российскими войсками украинский истребитель Су-27 «поверг в уныние» летчиков Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали российские ракеты, которые смогут уничтожать истребители F-16.

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