В США назвали российские ракеты, которые смогут уничтожать истребители F-16

Усовершенствованные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам в разных уголках Украины и уничтожать истребители американского производства F-16. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он прокомментировал информацию о создании новейшей версии «Искандера» с увеличенной до 1000 километров дальностью полетов. Новая модель также отличается повышенной точностью, она получила улучшенную систему наведения на основе инерциальной навигации и ГЛОНАСС.

Вайхерт допустил, что в случае прямого столкновения России со странами Запада новый «Искандер» позволит эффективно поражать цели на территории стран — членов НАТО.

В конце января американское издание Military Watch Magazine сообщило, что Россия в ближайшее время может наладить производство новой модели ракет «Искандер-М», у которой будет удвоена дальность полета и повышена точность.

Ранее удар «Искандера» по штабу ВСУ в Сумской области попал на видео.