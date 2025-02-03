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В США назвали российские ракеты, которые смогут уничтожать истребители F-16

TNI: усовершенствованные ракеты «Искандер» смогут уничтожать украинские F-16
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Усовершенствованные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам в разных уголках Украины и уничтожать истребители американского производства F-16. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он прокомментировал информацию о создании новейшей версии «Искандера» с увеличенной до 1000 километров дальностью полетов. Новая модель также отличается повышенной точностью, она получила улучшенную систему наведения на основе инерциальной навигации и ГЛОНАСС.

Вайхерт допустил, что в случае прямого столкновения России со странами Запада новый «Искандер» позволит эффективно поражать цели на территории стран — членов НАТО.

В конце января американское издание Military Watch Magazine сообщило, что Россия в ближайшее время может наладить производство новой модели ракет «Искандер-М», у которой будет удвоена дальность полета и повышена точность.

Ранее удар «Искандера» по штабу ВСУ в Сумской области попал на видео.

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