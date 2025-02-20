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В столице Украины произошли взрывы

Кличко: взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги
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Gleb Garanich/Reuters

Ряд взрывов произошел в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает ТАСС.

Кличко подчеркнул, что «в столице громко».

Он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

В публикации отмечается, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что сильный пожар начался в Одессе после взрыва.

На появившихся в сети видео запечатлены поднимающиеся на большую высоту клубы дыма и летящие искры.

В Одесской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Помимо Одессы, о взрывах сообщают в районе Троещины в Киеве.

Telegram-канал «Военный обозреватель» заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одессе и Одесской области.

По его данным, зафиксировано не менее четырех «прилетов» по одному объекту в порту.

Вечером 19 февраля украинские СМИ сообщали о сильном пожаре на нефтебазе в Одессе. До этого в городе после взрывов были зафиксированы перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве.

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