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В сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве

«РВ»: на видео попал момент удара по военному объекту в Киеве
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Мощный взрыв произошел в Киеве после удара по военному объекту. Видео прилета опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах запечатлен момент взрыва с последующей детонацией. Также на записи видны светящиеся точки в небе, которые свидетельствуют о работе противовоздушной обороны Украины.

Несколько часов назад мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице после взрывов загорелось промышленное предприятие, расположенное в Святошинском районе.

16 февраля мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Он назвал сложившуюся ситуацию «тяжелой». Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу.

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