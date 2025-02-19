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СМИ сообщили о сильном пожаре на нефтебазе в Одессе

Страна.ua: в Одессе возник сильный пожар на нефтебазе
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Одессе произошел сильный пожар на нефтебазе, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, местные жители делятся кадрами в соцсетях, на которых виден большой черный столб дыма. Согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога была объявлена в городе утром.

До этого мэр города Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе после взрывов фиксируются перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

14 февраля стало известно, что в Одесской области получил повреждения объект припортовой инфраструктуры. Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. СМИ Украины сообщали о взрывах в Одессе и Южном.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее швейцарский полковник рассказал, как Россия может открыть путь в Одессу.

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