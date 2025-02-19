В Одессе после взрывов пропали вода, тепло и электричество

Мэр Одессы Труханов сообщил, что город остался без воды, тепла и электричества

В Одессе после взрывов фиксируются перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«Отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:29 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что на Украине вновь ввели ограничения в подаче электроэнергии для промышленности и бизнеса. Министерство энергетики страны заявило, что причиной отключений стали последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны.

14 февраля стало известно, что в Одесской области получил повреждения объект припортовой инфраструктуры. Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. СМИ Украины сообщали о взрывах в Одессе и Южном.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее швейцарский полковник рассказал, как Россия может открыть путь в Одессу.