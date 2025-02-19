Сильный пожар возник в Одессе после взрыва

В Одессе начался сильный пожар после взрывов

Сильный пожар начался в Одессе после взрыва. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на местные каналы.

На появившихся в сети видео запечатлены поднимающиеся на большую высоту клубы дыма и летящие искры.

В Одесской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Помимо Одессы, о взрывах сообщают в районе Троещины в Киеве.

Telegram-канал «Военный обозреватель» заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одессе и Одесской области.

По его данным, зафиксировано не менее четырех «прилетов» по одному объекту в порту.

Вечером 19 февраля украинские СМИ сообщали о сильном пожаре на нефтебазе в Одессе. До этого в городе после взрывов были зафиксированы перебои в работе систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве.